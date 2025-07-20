Торпедо М - Челябинск 20 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-07-2025 17:00
20 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Челябинск, которое состоится 20 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|28.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0 4 : 2
|24.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|1 : 2
|08.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|2 : 1
|01.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|0
|0
| 2
Повышение
|Волга Ул
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Енисей
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|0
|0
|5
|Нефтехимик
|0
|0
|6
|Родина
|0
|0
|7
|Ротор
|0
|0
|8
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|9
|Сокол
|0
|0
|10
|Спартак Кс
|0
|0
|11
|Торпедо М
|0
|0
|12
|Урал
|0
|0
|13
|Уфа
|0
|0
|14
|Факел
|0
|0
|15
|Чайка
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Челябинск
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Черноморец
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|0
|0