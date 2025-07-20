Нефтехимик - Сокол 20 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-07-2025 17:00
20 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Сокол, которое состоится 20 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|17.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 2
|26.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 2
|17.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|15-й тур
|1 : 1
|11.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|3-й тур
|0 : 0
|22.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|31-й тур
|3 : 2
|15.07.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|15-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 4
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|0
|0
| 2
Повышение
|Волга Ул
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Енисей
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|0
|0
|5
|Нефтехимик
|0
|0
|6
|Родина
|0
|0
|7
|Ротор
|0
|0
|8
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|9
|Сокол
|0
|0
|10
|Спартак Кс
|0
|0
|11
|Торпедо М
|0
|0
|12
|Урал
|0
|0
|13
|Уфа
|0
|0
|14
|Факел
|0
|0
|15
|Чайка
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Челябинск
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Черноморец
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|0
|0