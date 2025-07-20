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Нефтехимик - Сокол 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 17:00
20 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Нефтехимик
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Сокол, которое состоится 20 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Сокол1 : 3Нефтехимик
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик0 : 0Сокол
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик0 : 0Сокол
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Сокол2 : 2Нефтехимик
17.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Сокол1 : 2Нефтехимик
26.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Нефтехимик2 : 2Сокол
17.08.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 15-й тур Нефтехимик1 : 1Сокол
11.05.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 3-й тур Сокол0 : 0Нефтехимик
22.10.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 31-й тур Сокол3 : 2Нефтехимик
15.07.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 15-й тур Нефтехимик1 : 1Сокол
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2Нефтехимик
19.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик0 : 2
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Нефтехимик1 : 1
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур 1 : 0Нефтехимик
27.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур 1 : 0Нефтехимик
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Сокол1 : 0
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 4Сокол
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 1Сокол
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Сокол1 : 0
27.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Сокол1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Волга Ул00
3
Плей-офф за повышение
Енисей00
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ00
5 Нефтехимик00
6 Родина00
7 Ротор00
8 СКА-Хабаровск00
9 Сокол00
10 Спартак Кс00
11 Торпедо М00
12 Урал00
13 Уфа00
14 Факел00
15 Чайка00
16
Зона вылета
Челябинск00
17
Зона вылета
Черноморец00
18
Зона вылета
Шинник00

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