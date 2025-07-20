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Енисей - Чайка 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 12:00
20 Июля 2025 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Енисей
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Чайка, которое состоится 20 Июля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
19.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Енисей0 : 0Чайка
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Чайка2 : 0Енисей
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Чайка0 : 1Енисей
17.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Енисей3 : 2Чайка
31.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Енисей1 : 3Чайка
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Енисей
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей4 : 3
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 0Енисей
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 1
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур 3 : 0Енисей
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 0Чайка
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Чайка1 : 0
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 1Чайка
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Чайка0 : 3
26.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Чайка0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Волга Ул00
3
Плей-офф за повышение
Енисей00
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ00
5 Нефтехимик00
6 Родина00
7 Ротор00
8 СКА-Хабаровск00
9 Сокол00
10 Спартак Кс00
11 Торпедо М00
12 Урал00
13 Уфа00
14 Факел00
15 Чайка00
16
Зона вылета
Челябинск00
17
Зона вылета
Черноморец00
18
Зона вылета
Шинник00

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