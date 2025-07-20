Актобе - Тобол 20 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-07-2025 17:00
20 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Тобол, которое состоится 20 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Тобол
Костанай
Главные тренеры
|Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
|19.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|30.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|29.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|20.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|10.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|17.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 3
|22.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|13.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|15.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|18
|40
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|15
|34
|4
|Актобе
|16
|32
|5
|Елимай
|16
|25
|6
|Окжетпес
|16
|24
|7
|Ордабасы
|15
|23
|8
|Женис
|16
|20
|9
|Кызыл-Жар
|16
|19
|10
|Жетысу
|16
|13
|11
|Улытау
|16
|13
|12
|Кайсар
|16
|13
| 13
Зона вылета
|Туран
|17
|11
| 14
Зона вылета
|Атырау
|17
|5