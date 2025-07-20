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Актобе - Тобол 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 17:00
20 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Актобе
Тобол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Тобол, которое состоится 20 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Тобол
Костанай
Главные тренеры
Беларусь Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
19.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Тобол2 : 0Актобе
22.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Тобол3 : 0Актобе
30.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Актобе3 : 4Тобол
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Актобе1 : 1Тобол
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Тобол2 : 2Актобе
15.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Тобол1 : 0Актобе
14.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Актобе2 : 1Тобол
29.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Тобол2 : 1Актобе
20.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Актобе1 : 1Тобол
10.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 33-й тур Тобол2 : 1Актобе
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе0 : 1
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Актобе
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Актобе2 : 0
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 0 : 3Актобе
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Актобе0 : 1
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 1
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 2 : 3Тобол
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Тобол2 : 2
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Тобол2 : 1
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Тобол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1840
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1636
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1534
4 Актобе1632
5 Елимай1625
6 Окжетпес1624
7 Ордабасы1523
8 Женис1620
9 Кызыл-Жар1619
10 Жетысу1613
11 Улытау1613
12 Кайсар1613
13
Зона вылета
Туран1711
14
Зона вылета
Атырау175

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