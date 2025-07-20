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Мотор - Арка 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 17:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
20 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Мотор
Арка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Арка, которое состоится 20 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Арка
Гдыня
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3Мотор
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Мотор1 : 0
14.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 3 : 0Мотор
09.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Мотор1 : 4
26.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Мотор0 : 1
18.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 7-й тур 0 : 1Арка
14.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 6-й тур Арка1 : 2
11.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 5-й тур Арка3 : 2
03.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур 1 : 1Арка
26.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 3-й тур 3 : 2Арка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Нецеча13
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия13
3
Квалификация Лиги конференций
ГКС Катовице00
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув00
5 Радомяк00
6 Гурник З00
7 Заглембе Л00
8 Погонь00
9 Видзев00
10 Пяст00
11 Висла Плоцк00
12 Корона00
13 Легия00
14 Мотор00
15 Арка00
16
Зона вылета
Лех П10
17
Зона вылета
Ягеллония10
18
Зона вылета
Лехия0-5

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