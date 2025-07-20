Мотор - Арка 20 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-07-2025 17:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
20 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Арка, которое состоится 20 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мотор
Люблин
Арка
Гдыня
Главные тренеры
|Давид Шварга
История личных встреч
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|3 : 0
|09.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|1 : 4
|26.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|0 : 1
|18.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|0 : 1
|14.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 6-й тур
|1 : 2
|11.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 5-й тур
|3 : 2
|03.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 4-й тур
|1 : 1
|26.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 3-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Нецеча
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ГКС Катовице
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|0
|0
|5
|Радомяк
|0
|0
|6
|Гурник З
|0
|0
|7
|Заглембе Л
|0
|0
|8
|Погонь
|0
|0
|9
|Видзев
|0
|0
|10
|Пяст
|0
|0
|11
|Висла Плоцк
|0
|0
|12
|Корона
|0
|0
|13
|Легия
|0
|0
|14
|Мотор
|0
|0
|15
|Арка
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Лех П
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ягеллония
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|0
|-5