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Радомяк - Погонь 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-07-2025 20:15
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
20 Июля 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Радомяк
Погонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Погонь, которое состоится 20 Июля 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Радомяк2 : 0Погонь
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Погонь0 : 1Радомяк
16.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Радомяк0 : 4Погонь
13.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Погонь0 : 2Радомяк
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Погонь4 : 0Радомяк
13.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Радомяк1 : 2Погонь
04.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Погонь4 : 0Радомяк
13.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Радомяк1 : 1Погонь
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Радомяк2 : 3
16.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 2 : 2Радомяк
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Радомяк2 : 0Погонь
04.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 0 : 0Радомяк
27.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Радомяк2 : 2
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 1Погонь
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Погонь3 : 3
14.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Погонь3 : 0
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Радомяк2 : 0Погонь
25.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур 4 : 5Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Нецеча13
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия13
3
Квалификация Лиги конференций
ГКС Катовице00
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув00
5 Радомяк00
6 Гурник З00
7 Заглембе Л00
8 Погонь00
9 Видзев00
10 Пяст00
11 Висла Плоцк00
12 Корона00
13 Легия00
14 Мотор00
15 Арка00
16
Зона вылета
Лех П10
17
Зона вылета
Ягеллония10
18
Зона вылета
Лехия0-5

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