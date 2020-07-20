Радомяк - Погонь 20 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-07-2025 20:15
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
20 Июля 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Погонь, которое состоится 20 Июля 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
Погонь
Щецин
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 0
|08.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|0 : 1
|16.02.2024
|Польша - Экстракласса
|21-й тур
|0 : 4
|13.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|4 : 0
|13.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 2
|04.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|4 : 0
|13.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|16.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 2
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|0 : 0
|27.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|2 : 2
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|3 : 3
|14.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 0
|25.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|4 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Нецеча
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ГКС Катовице
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|0
|0
|5
|Радомяк
|0
|0
|6
|Гурник З
|0
|0
|7
|Заглембе Л
|0
|0
|8
|Погонь
|0
|0
|9
|Видзев
|0
|0
|10
|Пяст
|0
|0
|11
|Висла Плоцк
|0
|0
|12
|Корона
|0
|0
|13
|Легия
|0
|0
|14
|Мотор
|0
|0
|15
|Арка
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Лех П
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ягеллония
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|0
|-5