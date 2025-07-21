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Оренбург - ЦСКА 21 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-07-2025 16:30
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
21 Июля 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Оренбург
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - ЦСКА, которое состоится 21 Июля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Оренбург0 : 2ЦСКА
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА5 : 1Оренбург
02.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА2 : 0Оренбург
10.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 5ЦСКА
02.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур ЦСКА1 : 1Оренбург
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА3 : 1Оренбург
25.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург1 : 1ЦСКА
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа A Оренбург0 : 6ЦСКА
07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1Оренбург
04.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Оренбург
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 4 : 2
17.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 2
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 1
03.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1
27.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур 2 : 0
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 1 : 0ЦСКА
12.07.2025 OLIMPBET Суперкубок России 2025 Финал 0 : 1ЦСКА
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур ЦСКА3 : 0
05.07.2025 BetBoom Братский Кубок 2-й тур ЦСКА4 : 2
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур ЦСКА3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Оренбург» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Локомотив М13
3 Зенит13
4 Спартак М13
5 Крылья Советов11
6 Балтика11
7 Акрон11
8 Динамо М11
9 ЦСКА00
10 Рубин00
11 Ахмат00
12 Оренбург00
13
Стыковая зона
Ростов10
14
Стыковая зона
Динамо Мх10
15
Зона вылета
Сочи10
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород10

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