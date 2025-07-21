Оренбург - ЦСКА 21 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-07-2025 16:30
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
21 Июля 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - ЦСКА, которое состоится 21 Июля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Владимир Слишкович
|Фабио Челестини
История личных встреч
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|02.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 0
|10.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 5
|02.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|25.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|07.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|17.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|12.07.2025
|OLIMPBET Суперкубок России 2025
|Финал
|0 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 0
|05.07.2025
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|4 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Оренбург» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|1
|3
|2
|Локомотив М
|1
|3
|3
|Зенит
|1
|3
|4
|Спартак М
|1
|3
|5
|Крылья Советов
|1
|1
|6
|Балтика
|1
|1
|7
|Акрон
|1
|1
|8
|Динамо М
|1
|1
|9
|ЦСКА
|0
|0
|10
|Рубин
|0
|0
|11
|Ахмат
|0
|0
|12
|Оренбург
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Ростов
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Динамо Мх
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|1
|0