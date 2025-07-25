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Арка - Радомяк 25 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-07-2025 20:30
25 Июля 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Арка
Радомяк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Радомяк, которое состоится 25 Июля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 0Арка
18.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 7-й тур 0 : 1Арка
14.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 6-й тур Арка1 : 2
11.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 5-й тур Арка3 : 2
03.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур 1 : 1Арка
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Радомяк5 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Радомяк2 : 3
16.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 2 : 2Радомяк
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Радомяк2 : 0
04.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 0 : 0Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Радомяк13
2
Квалификация Лиги конференций
Нецеча13
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия13
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк13
5 Гурник З13
6 Ракув13
7 Видзев13
8 Мотор13
9 Пяст00
10 Легия00
11 ГКС Катовице10
12 Заглембе Л10
13 Арка10
14 Корона10
15 Лех П10
16
Зона вылета
Погонь10
17
Зона вылета
Ягеллония10
18
Зона вылета
Лехия1-5

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