Арка - Радомяк 25 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-07-2025 20:30
25 Июля 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Радомяк, которое состоится 25 Июля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арка
Гдыня
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Давид Шварга
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|18.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|0 : 1
|14.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 6-й тур
|1 : 2
|11.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 5-й тур
|3 : 2
|03.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 4-й тур
|1 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|5 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|16.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 2
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Радомяк
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Нецеча
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|1
|3
|5
|Гурник З
|1
|3
|6
|Ракув
|1
|3
|7
|Видзев
|1
|3
|8
|Мотор
|1
|3
|9
|Пяст
|0
|0
|10
|Легия
|0
|0
|11
|ГКС Катовице
|1
|0
|12
|Заглембе Л
|1
|0
|13
|Арка
|1
|0
|14
|Корона
|1
|0
|15
|Лех П
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Погонь
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ягеллония
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|1
|-5