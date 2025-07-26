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Сочи - Акрон 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 19:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
26 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Сочи
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Акрон, которое состоится 26 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Испания Роберт Морено
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
21.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Акрон1 : 3Сочи
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Сочи
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Сочи0 : 0
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Сочи2 : 1
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Сочи
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 1 : 1Сочи
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Акрон1 : 1
07.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон0 : 2
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Акрон1 : 4
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Акрон
11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Акрон3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Локомотив М13
3 Рубин13
4 Зенит13
5 Спартак М13
6 Крылья Советов11
7 Балтика11
8 Акрон11
9 Динамо М11
10 Оренбург11
11 ЦСКА11
12 Ростов10
13
Стыковая зона
Динамо Мх10
14
Стыковая зона
Ахмат10
15
Зона вылета
Сочи10
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород10

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