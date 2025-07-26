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Челябинск - Ротор 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 14:00
26 Июля 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Челябинск
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Ротор, которое состоится 26 Июля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
22.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур Челябинск2 : 1Ротор
05.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 12-й тур Ротор1 : 0Челябинск
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 2 : 3Челябинск
28.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Стыковые матчи. 2-й матч Челябинск0 : 0 4 : 2
24.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Челябинск
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Челябинск1 : 2
08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 2 : 1Челябинск
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 2Ротор
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Ротор0 : 2
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 0Ротор
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 4Ротор
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Ротор3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Чайка13
2
Повышение
Челябинск13
3
Плей-офф за повышение
Ротор13
4
Плей-офф за повышение
Урал13
5 Факел13
6 КАМАЗ11
7 СКА-Хабаровск11
8 Черноморец11
9 Арсенал Т11
10 Родина11
11 Уфа11
12 Нефтехимик11
13 Сокол11
14 Торпедо М10
15 Волга Ул10
16
Зона вылета
Спартак Кс10
17
Зона вылета
Шинник10
18
Зона вылета
Енисей10

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