Погонь - Мотор 26 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-07-2025 17:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
26 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Мотор, которое состоится 26 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Погонь
Щецин
Мотор
Люблин
История личных встреч
|14.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|3 : 0
|02.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|4 : 2
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|5 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|3 : 3
|14.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 0
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|3 : 0
|09.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Радомяк
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Нецеча
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|1
|3
|5
|Гурник З
|1
|3
|6
|Ракув
|1
|3
|7
|Видзев
|1
|3
|8
|Мотор
|1
|3
|9
|Пяст
|0
|0
|10
|Легия
|0
|0
|11
|ГКС Катовице
|1
|0
|12
|Заглембе Л
|1
|0
|13
|Арка
|1
|0
|14
|Корона
|1
|0
|15
|Лех П
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Погонь
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ягеллония
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|1
|-5