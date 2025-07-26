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Погонь - Мотор 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 17:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
26 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Погонь
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Мотор, которое состоится 26 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Мотор
Люблин
История личных встреч
14.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Погонь3 : 0Мотор
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Мотор4 : 2Погонь
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 5 : 1Погонь
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 1Погонь
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Погонь3 : 3
14.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Погонь3 : 0Мотор
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур 2 : 0Погонь
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Мотор1 : 0
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3Мотор
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Мотор1 : 0
14.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Погонь3 : 0Мотор
09.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Мотор1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Радомяк13
2
Квалификация Лиги конференций
Нецеча13
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия13
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк13
5 Гурник З13
6 Ракув13
7 Видзев13
8 Мотор13
9 Пяст00
10 Легия00
11 ГКС Катовице10
12 Заглембе Л10
13 Арка10
14 Корона10
15 Лех П10
16
Зона вылета
Погонь10
17
Зона вылета
Ягеллония10
18
Зона вылета
Лехия1-5

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