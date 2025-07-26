05:38 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 18:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
26 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 1-й тур
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Вест Хэм Юнайтед
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Манчестер Юнайтед
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.03.2023 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед0 : 1Вест Хэм Юнайтед
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Манчестер Юнайтед
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед0 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
21.05.2025 Лига Европы Финал 1 : 0Манчестер Юнайтед
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Вест Хэм Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Вест Хэм Юнайтед
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
26.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Борнмут00
2 Вест Хэм Юнайтед00
3 Манчестер Юнайтед00
4 Эвертон00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close