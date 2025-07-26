Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 26 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-07-2025 18:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
26 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Грэм Поттер
История личных встреч
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 1
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|21.05.2025
|Лига Европы
|Финал
|1 : 0
|16.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|3
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|4
|Эвертон
|0
|0