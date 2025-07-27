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ЦСКА - Ахмат 27 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-07-2025 14:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
27 Июля 2025 года в 15:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
ЦСКА
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ахмат, которое состоится 27 Июля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
04.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Ахмат1 : 1ЦСКА
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Ахмат2 : 2ЦСКА
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур ЦСКА1 : 0Ахмат
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА3 : 0Ахмат
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ахмат0 : 2ЦСКА
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА6 : 1Ахмат
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 ЦСКА2 : 2Ахмат
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 4ЦСКА
20.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур ЦСКА1 : 2Ахмат
30.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 3ЦСКА
21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЦСКА
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 1 : 0ЦСКА
12.07.2025 OLIMPBET Суперкубок России 2025 Финал 0 : 1ЦСКА
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур ЦСКА3 : 0
05.07.2025 BetBoom Братский Кубок 2-й тур ЦСКА4 : 2
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат0 : 2
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Ахмат3 : 0
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Ахмат
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 1 : 0Ахмат
08.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Ахмат
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Локомотив М13
3 Рубин13
4 Зенит13
5 Спартак М13
6 Крылья Советов11
7 Балтика11
8 Акрон11
9 Динамо М11
10 Оренбург11
11 ЦСКА11
12 Ростов10
13
Стыковая зона
Динамо Мх10
14
Стыковая зона
Ахмат10
15
Зона вылета
Сочи10
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород10

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