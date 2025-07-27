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Рубин - Зенит 27 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-07-2025 19:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
27 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Рубин
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Зенит, которое состоится 27 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Зенит1 : 0Рубин
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Зенит4 : 0Рубин
17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Зенит2 : 0Рубин
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Рубин0 : 1Зенит
27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин0 : 4Зенит
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2Рубин
17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 3Зенит
28.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 2Рубин
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин1 : 3Зенит
08.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин2 : 1Зенит
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Рубин
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Зенит1 : 0Рубин
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин1 : 0
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Рубин3 : 2
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин1 : 1
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Зенит2 : 1
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Зенит1 : 0Рубин
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит7 : 1
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 2 : 1Зенит
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Локомотив М13
3 Рубин13
4 Зенит13
5 Спартак М13
6 Крылья Советов11
7 Балтика11
8 Акрон11
9 Динамо М11
10 Оренбург11
11 ЦСКА11
12 Ростов10
13
Стыковая зона
Динамо Мх10
14
Стыковая зона
Ахмат10
15
Зона вылета
Сочи10
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород10

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