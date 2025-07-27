Рубин - Зенит 27 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 27-07-2025 19:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
27 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Зенит, которое состоится 27 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 0
|17.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|28.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|08.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 1
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 2
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|7 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|2 : 1
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|1
|3
|2
|Локомотив М
|1
|3
|3
|Рубин
|1
|3
|4
|Зенит
|1
|3
|5
|Спартак М
|1
|3
|6
|Крылья Советов
|1
|1
|7
|Балтика
|1
|1
|8
|Акрон
|1
|1
|9
|Динамо М
|1
|1
|10
|Оренбург
|1
|1
|11
|ЦСКА
|1
|1
|12
|Ростов
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|1
|0