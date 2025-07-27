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Ягеллония - Видзев 27 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-07-2025 17:30
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
27 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Ягеллония
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Видзев, которое состоится 27 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Хорватия Желько Сопич
История личных встреч
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Видзев0 : 1Ягеллония
01.09.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Ягеллония1 : 0Видзев
11.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 3Ягеллония
04.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Ягеллония2 : 1Видзев
03.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Видзев1 : 1Ягеллония
22.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Ягеллония0 : 2Видзев
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Ягеллония0 : 4
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Ягеллония1 : 1
16.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 1 : 1Ягеллония
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур 1 : 2Ягеллония
04.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Ягеллония1 : 1
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Видзев1 : 0
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 1Видзев
19.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Видзев2 : 0
15.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Видзев0 : 2
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур 2 : 1Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Радомяк13
2
Квалификация Лиги конференций
Нецеча13
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия13
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк13
5 Гурник З13
6 Ракув13
7 Видзев13
8 Мотор13
9 Пяст00
10 Легия00
11 ГКС Катовице10
12 Заглембе Л10
13 Арка10
14 Корона10
15 Лех П10
16
Зона вылета
Погонь10
17
Зона вылета
Ягеллония10
18
Зона вылета
Лехия1-5

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