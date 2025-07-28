Урал - Черноморец 28 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-07-2025 15:30
28 Июля 2025 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Черноморец, которое состоится 28 Июля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Сергей Александрович Первушин
История личных встреч
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|3 : 2
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|12.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 0
|07.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 0
|03.10.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|34-й тур
|1 : 0
|05.06.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|14-й тур
|1 : 1
|26.08.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|29-й тур
|1 : 3
|05.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|9-й тур
|2 : 0
|02.10.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|30-й тур
|4 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|4 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 4
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|3 : 2
|21.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|19.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Челябинск
|2
|6
| 2
Повышение
|Чайка
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|2
|4
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|1
|3
|5
|Факел
|1
|3
|6
|Ротор
|2
|3
|7
|Арсенал Т
|2
|2
|8
|Сокол
|2
|2
|9
|СКА-Хабаровск
|1
|1
|10
|Черноморец
|1
|1
|11
|Родина
|1
|1
|12
|Уфа
|1
|1
|13
|Нефтехимик
|1
|1
|14
|Шинник
|2
|1
|15
|Торпедо М
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Спартак Кс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Енисей
|1
|0