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Урал - Черноморец 28 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-07-2025 15:30
28 Июля 2025 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 2-й тур
Урал
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Черноморец, которое состоится 28 Июля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Россия Сергей Александрович Первушин
История личных встреч
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Урал2 : 1Черноморец
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Черноморец3 : 2Урал
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 2Урал
12.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Черноморец1 : 0Урал
07.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Урал1 : 0Черноморец
03.10.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 34-й тур Урал1 : 0Черноморец
05.06.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 14-й тур Черноморец1 : 1Урал
26.08.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 29-й тур Черноморец1 : 3Урал
05.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 9-й тур Урал2 : 0Черноморец
02.10.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 30-й тур Урал4 : 0Черноморец
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 4 : 1Урал
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 0 : 1Урал
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Урал2 : 4
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Урал
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 3 : 2Урал
21.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1Черноморец
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1
19.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 0
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур 0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Челябинск26
2
Повышение
Чайка24
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ24
4
Плей-офф за повышение
Урал13
5 Факел13
6 Ротор23
7 Арсенал Т22
8 Сокол22
9 СКА-Хабаровск11
10 Черноморец11
11 Родина11
12 Уфа11
13 Нефтехимик11
14 Шинник21
15 Торпедо М10
16
Зона вылета
Спартак Кс10
17
Зона вылета
Волга Ул20
18
Зона вылета
Енисей10

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