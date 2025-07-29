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Акрон - Балтика 29 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 29-07-2025 17:30
29 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур
Акрон
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Балтика, которое состоится 29 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Балтика
Калининград
История личных встреч
03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика5 : 3Акрон
19.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Балтика1 : 1Акрон
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Акрон1 : 3Балтика
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Балтика2 : 0Акрон
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Акрон0 : 0Балтика
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Акрон0 : 2Балтика
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Балтика1 : 0Акрон
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 4Акрон
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Акрон1 : 1
07.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон0 : 2
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Акрон1 : 4
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Акрон
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 3Балтика
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Балтика2 : 2
18.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Балтика
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Балтика1 : 1
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Балтика
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит00
2 Рубин00
3 Ахмат00
4 Оренбург00
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар00
2 Динамо М00
3 Крылья Советов00
4 Сочи00
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Ростов00
3 Динамо Мх00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА00
2 Локомотив М00
3 Акрон00
4 Балтика00

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