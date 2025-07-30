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Ахмат - Зенит 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 19:45
30 Июля 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур
Ахмат
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 30 Июля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит3 : 0Ахмат
25.04.2025 Россия — МФЛ 7-й тур Ахмат0 : 2Зенит
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ахмат1 : 2Зенит
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2Зенит
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит3 : 0Ахмат
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 1Зенит
19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Ахмат1 : 5Зенит
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит4 : 0Ахмат
28.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1Ахмат
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат3 : 3 2 : 4Зенит
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Ахмат
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 3 : 1Ахмат
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат0 : 2
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Ахмат3 : 0
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Ахмат
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 2Зенит
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 2 : 0Зенит
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Зенит2 : 1
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Зенит1 : 0
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит00
2 Рубин00
3 Ахмат00
4 Оренбург00
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар00
2 Динамо М00
3 Крылья Советов00
4 Сочи00
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Ростов00
3 Динамо Мх00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА00
2 Локомотив М00
3 Акрон00
4 Балтика00

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