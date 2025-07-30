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Динамо Мх - Пари Нижний Новгород 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 17:30
30 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Пари Нижний Новгород, которое состоится 30 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
История личных встреч
24.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Динамо Мх
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх0 : 1Пари Нижний Новгород
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Динамо Мх
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Динамо Мх
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Динамо Мх
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Динамо Мх
27.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 1Динамо Мх
25.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит00
2 Рубин00
3 Ахмат00
4 Оренбург00
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар00
2 Динамо М00
3 Крылья Советов00
4 Сочи00
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Ростов00
3 Динамо Мх00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА00
2 Локомотив М00
3 Акрон00
4 Балтика00

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