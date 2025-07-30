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Брейдаблик - Лех П 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 20:30
Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
30 Июля 2025 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Брейдаблик
Лех П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Лех П, которое состоится 30 Июля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Лех П
Познань, Польша
История личных встреч
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчЛех П7 : 1Брейдаблик
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчЛех П7 : 1Брейдаблик
15.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик5 : 0
08.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 0Брейдаблик
30.07.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Брейдаблик
25.07.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчБрейдаблик1 : 2
26.07.2025Польша — Экстракласса2-й тур3 : 4Лех П
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчЛех П7 : 1Брейдаблик
18.07.2025Польша — Экстракласса1-й турЛех П1 : 4
24.05.2025Польша — Экстракласса34-й турЛех П1 : 0
18.05.2025Польша — Экстракласса33-й тур2 : 2Лех П
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 29.07
Ноа
Ференцварош
1 : 2 30.07
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 29.07
Копенгаген
Дрита
2 : 0 29.07
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 30.07
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 30.07
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 29.07
РФШ
Мальмё
1 : 4 30.07
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 30.07
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 29.07
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 30.07
Риека
Лудогорец
0 : 0 30.07
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 30.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 30.07
Шелбурн
Карабах
0 : 3 30.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Hamrun Spartans/Dynamo Kyiv
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
05.0805.08
RFS/Malmoe FF
FC Koebenhavn/Drita
05.0805.08
KuPS/Kairat Almaty
Slovan Bratislava/Zrinjski Mos
05.0805.08
Фейеноорд
Фенербахче
05.0812.08
Brann/Salzburg
Брюгге
05.0812.08
Команда12
Lech Poznan/Breidablik
Lincoln Red Imps FC/FK Crvena
05.0805.08
Rijeka/Ludogorets Razgrad
FC Noah/Ferencvaros
05.0805.08
KF Shkendija/FC FCSB
Shelbourne/Qarabag FK
05.0805.08
Rangers/Panathinaikos
Viktoria Plzen/Servette
05.0805.08
Ницца
Бенфика
06.0812.08

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