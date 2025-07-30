Монако - Торино 30 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 30-07-2025 18:00
30 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Торино, которое состоится 30 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Торино
Турин, Италия
История личных встреч
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 3
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|02.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|2 : 0