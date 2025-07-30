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Монако - Торино 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 18:00
30 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Монако
Торино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Торино, которое состоится 30 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Торино
Турин, Италия
История личных встреч
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур4 : 0Монако
10.05.2025Франция — Лига 133-й турМонако2 : 0
03.05.2025Франция — Лига 132-й тур1 : 3Монако
26.04.2025Франция — Лига 131-й тур1 : 1Монако
19.04.2025Франция — Лига 130-й турМонако0 : 0
25.05.2025Италия — Серия А38-й турТорино0 : 2
18.05.2025Италия — Серия А37-й тур1 : 0Торино
11.05.2025Италия — Серия А36-й турТорино0 : 2
02.05.2025Италия — Серия А35-й турТорино1 : 1
27.04.2025Италия — Серия А34-й тур2 : 0Торино

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