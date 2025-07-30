Фенербахче - Лацио 30 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 30-07-2025 19:30
30 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Лацио, которое состоится 30 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Лацио
Рим, Италия
История личных встреч
|11.04.2013
|Лига Европы
|1/4 финала
|1 : 1
|04.04.2013
|Лига Европы
|1/4 финала
|2 : 0
|31.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|26.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|2 : 1
|09.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|1 : 4
|04.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|0 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|28.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|2 : 2