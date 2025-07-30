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Фенербахче - Лацио 30 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 30-07-2025 19:30
30 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Фенербахче
Лацио

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Лацио, которое состоится 30 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Лацио
Рим, Италия
История личных встреч
11.04.2013Лига Европы1/4 финалаЛацио1 : 1Фенербахче
04.04.2013Лига Европы1/4 финалаФенербахче2 : 0Лацио
31.05.2025Турция — Суперлига38-й турФенербахче2 : 1
26.05.2025Турция — Суперлига37-й тур4 : 2Фенербахче
18.05.2025Турция — Суперлига36-й турФенербахче2 : 1
09.05.2025Турция — Суперлига35-й тур1 : 4Фенербахче
04.05.2025Турция — Суперлига34-й турФенербахче0 : 1
25.05.2025Италия — Серия А38-й турЛацио0 : 1
18.05.2025Италия — Серия А37-й тур2 : 2Лацио
10.05.2025Италия — Серия А36-й турЛацио1 : 1
04.05.2025Италия — Серия А35-й тур0 : 1Лацио
28.04.2025Италия — Серия А34-й турЛацио2 : 2

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