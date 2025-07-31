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Шахтёр - Бешикташ 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 20:00
Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
31 Июля 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шахтёр
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Бешикташ, которое состоится 31 Июля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бешикташ2 : 4Шахтёр
17.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Бешикташ0 : 1Шахтёр
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бешикташ2 : 4Шахтёр
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Шахтёр
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шахтёр6 : 0
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Шахтёр
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 1 : 4Шахтёр
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бешикташ2 : 4Шахтёр
01.06.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 0 : 4Бешикташ
25.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Бешикташ1 : 2
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур 1 : 1Бешикташ
11.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Бешикташ4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы: «Шахтёр» — «Бешикташ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. В первом матче победил «Шахтёр» — 4:2.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 31.07
Баник Острава
Легия
2 : 2 31.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 31.07
Левски
Брага
0 : 0 31.07
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 31.07
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 31.07
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 31.07
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 31.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
07.0814.08
Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
07.0807.08
Зриньски
Lech Poznan/Breidablik
07.0814.08
РФШ
КуПС
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08
Хамрун Спартанс
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
07.0814.08
Rijeka/Ludogorets Razgrad
Шелбурн
07.0814.08
Команда12
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
07.0807.08
Линкольн
FC Noah/Ferencvaros
07.0814.08
Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
07.0807.08
Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
07.0807.08
Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
07.0807.08

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