Шахтёр - Бешикташ 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 20:00
Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
31 Июля 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Бешикташ, которое состоится 31 Июля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Украина
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Арда Туран
|Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 4
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 4
|17.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 0
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 4
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 4
|01.06.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|0 : 4
|25.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы: «Шахтёр» — «Бешикташ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. В первом матче победил «Шахтёр» — 4:2.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|31.07
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|31.07
| Левски
Брага
|0 : 0
|31.07
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|31.07
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|31.07
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|31.07
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|31.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
|07.08
|14.08
| Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
|07.08
|07.08
| Зриньски
Lech Poznan/Breidablik
|07.08
|14.08
| РФШ
КуПС
|07.08
|14.08
| ФКСБ
Дрита
|07.08
|14.08
| Хамрун Спартанс
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
|07.08
|14.08
| Rijeka/Ludogorets Razgrad
Шелбурн
|07.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| ПАОК
Вольфсберг
|07.08
|14.08
| NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
|07.08
|07.08
| Линкольн
FC Noah/Ferencvaros
|07.08
|14.08
| Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
|07.08
|07.08
| Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
|07.08
|07.08
| Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
|07.08
|07.08