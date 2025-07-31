Хеккен - Андерлехт 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 19:00
Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
31 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Андерлехт, которое состоится 31 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
|Йенс Густафссон
История личных встреч
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|27.07.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|17-й тур
|1 : 6
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|20.07.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|16-й тур
|0 : 0
|17.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|13.07.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|15-й тур
|4 : 1
|27.07.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|1-й тур
|5 : 2
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|25.05.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|1 : 3
|10.05.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|31.07
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|31.07
| Левски
Брага
|0 : 0
|31.07
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|31.07
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|31.07
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|31.07
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|31.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Фредрикстад
FC Midtjylland/Hibernian
|07.08
|14.08
| Lugano/CFR Cluj
Levski Sofia/Braga
|07.08
|07.08
| Зриньски
Lech Poznan/Breidablik
|07.08
|14.08
| РФШ
КуПС
|07.08
|14.08
| ФКСБ
Дрита
|07.08
|14.08
| Хамрун Спартанс
Pafos FC/Maccabi Tel Aviv
|07.08
|14.08
| Rijeka/Ludogorets Razgrad
Шелбурн
|07.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| ПАОК
Вольфсберг
|07.08
|14.08
| NK Celje/AEK Larnaca
Banik Ostrava/Legia Warszawa
|07.08
|07.08
| Линкольн
FC Noah/Ferencvaros
|07.08
|14.08
| Viktoria Plzen/Servette
FC Sheriff/FC Utrecht
|07.08
|07.08
| Anderlecht/Haecken
Brann/Salzburg
|07.08
|07.08
| Rangers/Panathinaikos
Besiktas/Shakhtar Donetsk
|07.08
|07.08