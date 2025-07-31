01:38 ()
Свернуть список

Перт Глори - Милан 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 12:00
31 Июля 2025 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Перт Глори
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перт Глори - Милан, которое состоится 31 Июля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перт Глори
Перт, Австралия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
04.05.2025 Австралия — А-лига А-лига. 29-й тур 0 : 2Перт Глори
27.04.2025 Австралия — А-лига А-лига. 28-й тур 1 : 0Перт Глори
12.04.2025 Австралия — А-лига А-лига. 26-й тур Перт Глори4 : 1
05.04.2025 Австралия — А-лига А-лига. 25-й тур 3 : 1Перт Глори
30.03.2025 Австралия — А-лига А-лига. 24-й тур 3 : 1Перт Глори
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 4Милан
23.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Милан
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Милан2 : 0
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 3 : 1Милан
14.05.2025 Кубок Италии Финал Милан0 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close