Перт Глори - Милан 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 12:00
31 Июля 2025 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перт Глори - Милан, которое состоится 31 Июля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перт Глори
Перт, Австралия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|04.05.2025
|Австралия — А-лига
|А-лига. 29-й тур
|0 : 2
|27.04.2025
|Австралия — А-лига
|А-лига. 28-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Австралия — А-лига
|А-лига. 26-й тур
|4 : 1
|05.04.2025
|Австралия — А-лига
|А-лига. 25-й тур
|3 : 1
|30.03.2025
|Австралия — А-лига
|А-лига. 24-й тур
|3 : 1
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|23.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|14.05.2025
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1