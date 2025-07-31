Манчестер Юнайтед - Борнмут 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 03:30
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
31 Июля 2025 года в 04:30 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Борнмут, которое состоится 31 Июля 2025 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Андони Ираола
История личных встреч
|27.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|21.05.2025
|Лига Европы
|Финал
|1 : 0
|16.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Борнмут
|1
|3
|2
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|3
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|4
|Эвертон
|2
|0