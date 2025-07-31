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Манчестер Юнайтед - Борнмут 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 03:30
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
31 Июля 2025 года в 04:30 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 2-й тур
Манчестер Юнайтед
Борнмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Борнмут, которое состоится 31 Июля 2025 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
27.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Борнмут1 : 1Манчестер Юнайтед
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Борнмут
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Борнмут2 : 2Манчестер Юнайтед
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Борнмут
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Борнмут
04.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Юнайтед5 : 2Борнмут
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Борнмут1 : 0Манчестер Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Борнмут
03.11.2018 Англия - Премьер-лига 11-й тур Борнмут1 : 2Манчестер Юнайтед
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед0 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
21.05.2025 Лига Европы Финал 1 : 0Манчестер Юнайтед
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур 0 : 3Борнмут
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Борнмут2 : 0
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Борнмут
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Борнмут0 : 1
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 1 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Борнмут13
2 Манчестер Юнайтед13
3 Вест Хэм Юнайтед23
4 Эвертон20

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