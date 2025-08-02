Уфа - Шинник 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 15:00
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
02 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Шинник, которое состоится 02 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Артёмм Олегович Булойчик
История личных встреч
|27.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|19.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 2
|27.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 0
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|22.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 1
|22.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|21.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|25.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 2
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 4
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Челябинск
|2
|6
| 2
Повышение
|Урал
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Чайка
|2
|4
|5
|КАМАЗ
|2
|4
|6
|СКА-Хабаровск
|2
|4
|7
|Спартак Кс
|2
|3
|8
|Ротор
|2
|3
|9
|Нефтехимик
|2
|2
|10
|Сокол
|2
|2
|11
|Арсенал Т
|2
|2
|12
|Черноморец
|2
|1
|13
|Родина
|2
|1
|14
|Торпедо М
|2
|1
|15
|Шинник
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Уфа
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Енисей
|2
|0