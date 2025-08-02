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Уфа - Шинник 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 15:00
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
02 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону, Россия);
Уфа
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Шинник, которое состоится 02 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Беларусь Артёмм Олегович Булойчик
История личных встреч
27.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Уфа1 : 0Шинник
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Уфа0 : 1Шинник
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 0Уфа
19.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Уфа1 : 2Шинник
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Шинник3 : 0Уфа
20.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Шинник1 : 0Уфа
22.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Уфа2 : 1Шинник
22.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Шинник1 : 0Уфа
21.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Уфа2 : 1Шинник
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 0Уфа
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Уфа1 : 1
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 0 : 2
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 2
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 1
25.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 1Шинник
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Шинник0 : 1
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 6 : 2
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 4
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Челябинск26
2
Повышение
Урал26
3
Плей-офф за повышение
Факел26
4
Плей-офф за повышение
Чайка24
5 КАМАЗ24
6 СКА-Хабаровск24
7 Спартак Кс23
8 Ротор23
9 Нефтехимик22
10 Сокол22
11 Арсенал Т22
12 Черноморец21
13 Родина21
14 Торпедо М21
15 Шинник21
16
Зона вылета
Уфа21
17
Зона вылета
Волга Ул20
18
Зона вылета
Енисей20

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