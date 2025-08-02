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Боруссия Д - Лилль 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 17:00
02 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Боруссия Д
Лилль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Лилль, которое состоится 02 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Лилль1 : 2Боруссия Д
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 1Лилль
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 8Боруссия Д
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 3 : 2Боруссия Д
02.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Боруссия Д2 : 1
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 3-й тур Боруссия Д1 : 0
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 2-й тур 3 : 4Боруссия Д
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Лилль2 : 1
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 2 : 0Лилль
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Лилль1 : 1
27.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур 0 : 2Лилль
20.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур Лилль3 : 1

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