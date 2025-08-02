Боруссия Д - Лилль 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 17:00
02 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Лилль, которое состоится 02 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
|Нико Ковач
История личных встреч
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 8
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|3 : 2
|02.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|2 : 1
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|21.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 2-й тур
|3 : 4
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 2
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|3 : 1