Арминия - Фортуна 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 20:30
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
02 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Фортуна, которое состоится 02 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Мишель Книат
История личных встреч
|09.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|16.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|4 : 2
|14.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|12.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|04.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|21.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 0
|02.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|16.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|01.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|25.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|26.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|19.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Хольштайн
|0
|0
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Пройссен Мюнстер
|0
|0
|4
|Герта
|0
|0
|5
|Магдебург
|0
|0
|6
|Фортуна
|0
|0
|7
|Эльверсберг
|0
|0
|8
|Дармштадт 98
|0
|0
|9
|Карлсруэ
|0
|0
|10
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|11
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|12
|Падерборн 07
|0
|0
|13
|Динамо Др
|0
|0
|14
|Айнтрахт Б
|0
|0
|15
|Ганновер-96
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Арминия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|0
|0