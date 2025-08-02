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Арминия - Фортуна 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 20:30
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
02 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Арминия
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Фортуна, которое состоится 02 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
Германия Мишель Книат
История личных встреч
09.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Арминия2 : 2Фортуна
01.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна4 : 1Арминия
16.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Фортуна4 : 2Арминия
14.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Арминия0 : 2Фортуна
12.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Арминия1 : 3 ДВФортуна
04.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Арминия2 : 1Фортуна
21.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна4 : 0Арминия
02.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Арминия0 : 0Фортуна
16.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Фортуна1 : 0Арминия
24.05.2025 Кубок Германии Финал Арминия2 : 4
01.04.2025 Кубок Германии 1/2 финала Арминия2 : 1
25.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала Арминия2 : 1
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Арминия3 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Арминия2 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 2Фортуна
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна2 : 0
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 2Фортуна
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Фортуна3 : 3
19.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур 1 : 1Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Эльверсберг00
8 Дармштадт 9800
9 Карлсруэ00
10 Кайзерслаутерн00
11 Гройтер Фюрт00
12 Падерборн 0700
13 Динамо Др00
14 Айнтрахт Б00
15 Ганновер-9600
16
Стыковая зона
Бохум00
17
Зона вылета
Арминия00
18
Зона вылета
Шальке-0400

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