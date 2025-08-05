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Хамрун Спартанс - Маккаби Т-А 05 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 05-08-2025 19:00
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
05 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хамрун Спартанс - Маккаби Т-А, которое состоится 05 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
Сербия Жарко Лазетич
История личных встреч
29.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Хамрун Спартанс
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс0 : 3
15.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Хамрун Спартанс2 : 0 11 : 10
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Хамрун Спартанс
30.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Хамрун Спартанс0 : 2
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Маккаби Т-А0 : 1
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Маккаби Т-А
24.05.2025 Израиль — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Маккаби Т-А5 : 0
19.05.2025 Израиль — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 0 : 3Маккаби Т-А
12.05.2025 Израиль — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 6Маккаби Т-А
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
05.0814.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Хеккен
Бранн
07.0814.08
Команда12
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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