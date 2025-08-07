11:22 ()
Свернуть список

Партизан - Хайберниан 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 21:00
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
07 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Партизан
Хайберниан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Хайберниан, которое состоится 07 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
03.08.2025 Сербия — Суперлига 3-й тур Партизан2 : 1
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизан4 : 0
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2Партизан
20.07.2025 Сербия — Суперлига 1-й тур 0 : 1Партизан
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизан2 : 1 5 : 6
03.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Хайберниан
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Хайберниан1 : 2 ДВ
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Хайберниан
17.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур Хайберниан2 : 2
14.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 2 : 2Хайберниан
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сент-Джозефс
Клифтонвилл
2 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Хаверфордуэст Каунти
2 : 1 2 : 3
Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
2 : 0 2 : 3
Мэгпис
Пайде
2 : 3 4 : 1
Торпедо Кт
Ордабасы
4 : 3 1 : 1
Кауно Жальгирис
Пенибонт
3 : 0 1 : 1
СИК
КИ Клаксвик
1 : 2 2 : 0
Урарту
Неман
1 : 2 4 : 0
Расинг Л
Дила
1 : 2 1 : 0
Нымме Калью
Партизани
1 : 1 0 : 1 ДВ
Биркиркара
Петрокуб
1 : 0 3 : 0
Влажния
Даугавпилс
0 : 1 2 : 4
Команда12
Дечич
Силекс
2 : 0 2 : 1
Торпедо-БелАЗ
Работнички
3 : 0 0 : 1
Малишева
Викингур Р
0 : 1 8 : 0
Вардар
Ла Фиорита
3 : 0 2 : 2
Сутьеска
Динамо-Брест
1 : 2 0 : 2
Железничар
Копер
1 : 1 3 : 1
Сент-Патрикс
Хегельманн
1 : 0 0 : 2
Рунавик
ХИК
4 : 0 5 : 0 ДВ
Ларн
Ауда
0 : 0 2 : 2 2 : 4
Тре Фиори
Пюник
1 : 0 5 : 0
Борац Б-Л
Санта-Колома
1 : 4 0 : 2
Валур
Флора
3 : 0 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Балкани
Флориана
4 : 2 1 : 1
Зиря
Хайдук
1 : 1 2 : 1 ДВ
Левадия
Иберия 1999
1 : 0 2 : 2 ДВ
Силькеборг
Акюрейри
1 : 1 2 : 3 ДВ
ТНС
Дифферданж
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Интер Клуб Эскальдес
4 : 2 1 : 1
Будучность
Милсами
0 : 0 2 : 1
Астана
Зимбру
1 : 1 0 : 2
Атлетик Клуб Эскальдес
Динамо Т
1 : 2 1 : 1 ДВ
Пайде
АИК
0 : 2 6 : 0
Араз-Нахчыван
Арис
2 : 1 2 : 2
Арда
ХИК
0 : 0 2 : 2 3 : 4
ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
24.0731.07
Сент-Джозефс
Шэмрок Роверс
0 : 4 0 : 0
Актобе
Спарта П
2 : 1 4 : 0
Кауно Жальгирис
Валур
1 : 1 1 : 2
Арарат-Армения
Университатя
0 : 0 1 : 2 ДВ
Пюник
Дьёр
2 : 1 3 : 1
Ильвес
АЗ Алкмар
4 : 3 5 : 0
Арис
Академия Пушкаша
3 : 2 0 : 2
Хайбернианс
Спартак Тр
1 : 2 5 : 1
Русенборг
Банга
5 : 0 0 : 2
Жальгирис
Линфилд
0 : 0 2 : 0
Омония
Торпедо Кт
1 : 0 0 : 4
Черно море
Истанбул Башакшехир
0 : 1 4 : 0
Полесье
Санта-Колома
1 : 2 1 : 4
Команда12
Нови Пазар
Ягеллония
1 : 2 3 : 1
Хаммарбю
Шарлеруа
0 : 0 1 : 2 ДВ
Рига
Дила
2 : 1 3 : 3
Викинг
Копер
7 : 0 3 : 5
Александрия
Партизан
0 : 2 4 : 0
Петрокуб
Сабах
0 : 2 4 : 1
Вадуц
Дангэннон Свифтс
0 : 1 0 : 3 ДВ
Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
1 : 1 3 : 0
Раднички К
КИ Клаксвик
0 : 0 1 : 0
Вараждин
Санта-Клара
2 : 1 2 : 0
Пакш
Марибор
1 : 0 1 : 1
АЕК Афины
Хапоэль Б-Ш
1 : 0 0 : 0
Кошице
Неман
2 : 3 1 : 1
Сутьеска
Бейтар
1 : 2 5 : 2
Вардар
Лозанна
2 : 1 5 : 0
Влажния
Викингур Р
2 : 1 4 : 2 ДВ
Аустрия В
Спаэри
2 : 0 0 : 5
Сент-Патрикс
Нымме Калью
1 : 0 2 : 2 ДВ
ХБ Торсхавн
Брондбю
1 : 1 1 : 0
Данди Юнайтед
УНА Штрассен
1 : 0 0 : 1
Динамо Мн
Эгнатия
0 : 2 1 : 0
Дечич
Рапид В
0 : 2 4 : 2
Ракув
Жилина
3 : 0 1 : 3
Сараево
Университатя Кр
2 : 1 4 : 0
Ларн
Приштина
0 : 0 1 : 1 4 : 5
3-й квалификационный раунд
Команда12
КИ Клаксвик
Неман
2 : 0 14.08
Кауно Жальгирис
Арда
07.0814.08
Милсами
Виртус
07.0814.08
Арис
АЕК Афины
07.0814.08
Араз-Нахчыван
Омония
07.0814.08
Русенборг
Хаммарбю
07.0814.08
Баник Острава
Аустрия В
07.0814.08
Викинг
Истанбул Башакшехир
07.0813.08
АИК
Дьёр
07.0814.08
Рига
Бейтар
07.0814.08
Силькеборг
Ягеллония
07.0814.08
Спарта П
Арарат-Армения
07.0814.08
Дифферданж
Левадия
07.0814.08
Викингур Г
Линфилд
07.0814.08
Андерлехт
Шериф
07.0814.08
Команда12
Полесье
Пакш
07.0814.08
Левски
Сабах
07.0814.08
АЗ Алкмар
Вадуц
07.0814.08
Олимпия Л
Эгнатия
07.0814.08
Лозанна
Астана
07.0814.08
Университатя Кр
Спартак Тр
07.0814.08
Лугано
Целе
07.0814.08
Балкани
Шэмрок Роверс
07.0814.08
Сент-Патрикс
Бешикташ
07.0814.08
Викингур Р
Брондбю
07.0814.08
Хайдук
Динамо Т
07.0814.08
Рапид В
Данди Юнайтед
07.0814.08
Партизан
Хайберниан
07.0814.08
Ларн
Санта-Клара
07.0814.08
Ракув
Маккаби Х
07.0814.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close