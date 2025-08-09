11:57 ()
Свернуть список

Ахмат - Зенит 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 19:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
09 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Ахмат
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 09 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турАхмат1 : 2Зенит
24.05.2025Мир Российская Премьер-лига30-й турЗенит3 : 0Ахмат
25.04.2025Россия — МФЛ7-й турАхмат0 : 2Зенит
27.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матчАхмат1 : 2Зенит
10.11.2024Мир Российская Премьер-лига15-й турАхмат1 : 2Зенит
06.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчЗенит3 : 0Ахмат
28.06.2024Россия — МФЛГруппа БАхмат2 : 1Зенит
19.05.2024Мир Российская Премьер-лига29-й турАхмат1 : 5Зенит
29.03.2024Россия — МФЛГруппа БЗенит4 : 0Ахмат
28.10.2023Мир Российская Премьер-лига13-й турЗенит2 : 1Ахмат
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур1 : 0Ахмат
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турАхмат2 : 1
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турАхмат1 : 2Зенит
27.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й тур2 : 1Ахмат
25.07.2025Россия — МФЛ16-й тур3 : 1Ахмат
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турЗенит1 : 1
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турЗенит7 : 1
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турАхмат1 : 2Зенит
27.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й тур2 : 2Зенит
25.07.2025Россия — МФЛ16-й тур2 : 0Зенит
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Крылья Советов37
3 Балтика37
4 Рубин37
5 Краснодар36
6 Акрон35
7 Зенит35
8 ЦСКА35
9 Динамо Мх34
10 Динамо М34
11 Спартак М34
12 Оренбург32
13
Стыковая зона
Ахмат30
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород30
16
Зона вылета
Сочи30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close