11:57 ()
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Милан 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 16:00
09 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Лидс Юнайтед
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Милан, которое состоится 09 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Лидс Юнайтед
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Лидс Юнайтед
28.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Лидс Юнайтед4 : 0
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лидс Юнайтед6 : 0
18.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 9Милан
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 4Милан
23.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Милан
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Милан2 : 0
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 3 : 1Милан

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close