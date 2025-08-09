Арока - АВС 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
09 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - АВС, которое состоится 09 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
АВС
Вила-даз-Авиш
История личных встреч
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|26.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 0
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|6 : 0
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|0
|0
| 3
Лига Европы
|АВС
|0
|0
| 4
Лига конференций
|Риу Аве
|0
|0
|5
|Эшторил
|0
|0
|6
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|7
|Морейренсе
|0
|0
|8
|Жил Висенте
|0
|0
|9
|Спортинг
|0
|0
|10
|Бенфика
|0
|0
|11
|Порту
|0
|0
|12
|Алверка
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0