Арока - АВС 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
09 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Арока
АВС

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - АВС, которое состоится 09 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
АВС
Вила-даз-Авиш
История личных встреч
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур АВС0 : 1Арока
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Арока1 : 1АВС
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Арока4 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 1 : 1Арока
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Арока0 : 0
26.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 2 : 0Арока
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Арока1 : 0
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур АВС0 : 3
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 0 : 1АВС
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур АВС1 : 2
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 6 : 0АВС
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур АВС1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара00
2
Лига чемпионов
Фамаликан00
3
Лига Европы
АВС00
4
Лига конференций
Риу Аве00
5 Эшторил00
6 Витория Гимарайнш00
7 Морейренсе00
8 Жил Висенте00
9 Спортинг00
10 Бенфика00
11 Порту00
12 Алверка00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Тондела00
17
Зона вылета
Каза Пия00
18
Зона вылета
Эштрела00

