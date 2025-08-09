Фенербахче - Аланьяспор 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 20:30
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
09 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Аланьяспор, которое состоится 09 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Жоау Перейра
История личных встреч
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|30.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|18.09.2022
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|13.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 5
|24.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|29.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|0 : 0
|07.01.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|2 : 1
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|31.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|26.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|2 : 1
|31.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 0
|25.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|09.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Антальяспор
|0
|0
| 3
Лига Европы
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
| 4
Лига конференций
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|5
|Ризеспор
|0
|0
|6
|Газиантеп
|0
|0
|7
|Аланьяспор
|0
|0
|8
|Эюпспор
|0
|0
|9
|Касымпаша
|0
|0
|10
|Коньяспор
|0
|0
|11
|Галатасарай
|0
|0
|12
|Фенербахче
|0
|0
|13
|Самсунспор
|0
|0
|14
|Трабзонспор
|0
|0
|15
|Кайсериспор
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Бешикташ
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|0
|0