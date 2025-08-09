11:58 ()
Фенербахче - Аланьяспор 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 20:30
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
09 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
Фенербахче
Аланьяспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Аланьяспор, которое состоится 09 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Аланьяспор0 : 2Фенербахче
30.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Фенербахче3 : 0Аланьяспор
11.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Фенербахче2 : 2Аланьяспор
24.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Аланьяспор0 : 1Фенербахче
19.03.2023 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор1 : 3Фенербахче
18.09.2022 Турция - Суперлига 7-й тур Фенербахче5 : 0Аланьяспор
13.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Аланьяспор2 : 5Фенербахче
24.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Фенербахче1 : 2Аланьяспор
29.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Аланьяспор0 : 0Фенербахче
07.01.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Фенербахче2 : 1Аланьяспор
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Фенербахче
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фенербахче1 : 0
31.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур Фенербахче2 : 1
26.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур 4 : 2Фенербахче
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур Фенербахче2 : 1
31.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур Аланьяспор2 : 0
25.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур 1 : 2Аланьяспор
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур Аланьяспор1 : 1
09.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур 0 : 1Аланьяспор
03.05.2025 Турция — Суперлига 34-й тур Аланьяспор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гёзтепе00
2
Лига чемпионов
Антальяспор00
3
Лига Европы
Истанбул Башакшехир00
4
Лига конференций
Фатих Карагюмрюк00
5 Ризеспор00
6 Газиантеп00
7 Аланьяспор00
8 Эюпспор00
9 Касымпаша00
10 Коньяспор00
11 Галатасарай00
12 Фенербахче00
13 Самсунспор00
14 Трабзонспор00
15 Кайсериспор00
16
Зона вылета
Бешикташ00
17
Зона вылета
Коджаэлиспор00
18
Зона вылета
Генчлербирлиги00

Отзывы и комментарии к матчу

