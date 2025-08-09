11:59 ()
Сток Сити - Дерби Каунти 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 16:00
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
09 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Сток Сити
Дерби Каунти

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Дерби Каунти, которое состоится 09 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Дерби Каунти0 : 0Сток Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Сток Сити2 : 1Дерби Каунти
30.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Сток Сити1 : 2Дерби Каунти
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Дерби Каунти2 : 1Сток Сити
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити1 : 0Дерби Каунти
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Дерби Каунти0 : 0Сток Сити
31.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Дерби Каунти4 : 0Сток Сити
17.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Сток Сити2 : 2Дерби Каунти
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Дерби Каунти0 : 0Сток Сити
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Сток Сити2 : 1Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити00
2
Повышение
Престон Норт Энд00
3
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити00
4
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик00
5
Плей-офф за повышение
Портсмут00
6
Плей-офф за повышение
Саутгемптон00
7 Мидлсбро00
8 Оксфорд Юнайтед00
9 Блэкберн Роверс00
10 Шеффилд Юнайтед00
11 Бирмингем Сити00
12 Вест Бромвич Альбион00
13 Халл Сити00
14 Ковентри Сити00
15 Уотфорд00
16 Рексем00
17 Норвич Сити00
18 Ипсвич Таун00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

