11:59 ()
Свернуть список

Сморгонь - Слуцк 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 15:00
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
09 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Сморгонь
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Слуцк, которое состоится 09 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Слуцк2 : 0Сморгонь
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Слуцк0 : 0Сморгонь
21.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Сморгонь4 : 1Слуцк
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк3 : 3Сморгонь
21.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь3 : 2Слуцк
21.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 3Слуцк
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Слуцк2 : 1Сморгонь
12.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Сморгонь1 : 1Слуцк
21.09.2016 Кубок Беларуси 1/8 финала. 1-й матч Слуцк3 : 0Сморгонь
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Сморгонь
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Сморгонь3 : 1
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Сморгонь0 : 4
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 2 : 1Сморгонь
03.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 0Слуцк
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 2
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Слуцк
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 3 : 0Слуцк
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Слуцк0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1642
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1632
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Динамо-Брест1628
6 Неман1528
7 Ислочь1625
8 Минск1624
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1619
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1614
14
Стыковая зона
Слуцк1611
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно154

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close