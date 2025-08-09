Витебск - Минск 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 19:55
09 Августа 2025 года в 20:55 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Минск, которое состоится 09 Августа 2025 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Минск
Минск
История личных встреч
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 1
|08.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 3
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 2
|21.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|21.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 5
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 3
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 3
|11.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 3
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|27.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|16
|42
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|16
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
|4
|Динамо Мн
|15
|29
|5
|Динамо-Брест
|16
|28
|6
|Неман
|15
|28
|7
|Ислочь
|16
|25
|8
|Минск
|16
|24
|9
|Витебск
|16
|21
|10
|Арсенал Дз
|16
|19
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|16
|16
|13
|Нафтан
|16
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|16
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|15
|4