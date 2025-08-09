11:59 ()
Витебск - Минск 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 19:55
09 Августа 2025 года в 20:55 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Витебск
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Минск, которое состоится 09 Августа 2025 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Минск
Минск
История личных встреч
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Минск2 : 1Витебск
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск2 : 1Минск
18.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Минск1 : 2Витебск
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Минск2 : 0Витебск
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск1 : 1Минск
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Витебск3 : 1Минск
08.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Минск3 : 3Витебск
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск2 : 2Витебск
21.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Витебск1 : 0Минск
21.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск1 : 1Минск
01.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 5Витебск
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Витебск
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 4 : 0Витебск
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Витебск0 : 0
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 3 : 2Витебск
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 3Минск
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 3
11.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 3Минск
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 0 : 2Минск
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Минск2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1642
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1632
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Динамо-Брест1628
6 Неман1528
7 Ислочь1625
8 Минск1624
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1619
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1614
14
Стыковая зона
Слуцк1611
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно154

Отзывы и комментарии к матчу

