Айнтрахт Б - Гройтер Фюрт 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 13:00
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
09 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Айнтрахт Б
Гройтер Фюрт

Статистика встреч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Гройтер Фюрт, которое состоится 09 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Айнтрахт Б
Брауншвейг
Гройтер Фюрт
Фюрт
История личных встреч
23.02.2025Германия — Вторая Бундеслига23-й турГройтер Фюрт3 : 0Айнтрахт Б
21.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й турАйнтрахт Б2 : 0Гройтер Фюрт
04.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турГройтер Фюрт3 : 3Айнтрахт Б
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турАйнтрахт Б0 : 1Гройтер Фюрт
13.05.2023Германия - Вторая Бундеслига32-й турГройтер Фюрт2 : 2Айнтрахт Б
06.11.2022Германия - Вторая Бундеслига15-й турАйнтрахт Б0 : 1Гройтер Фюрт
20.04.2021Германия - Вторая Бундеслига30-й турГройтер Фюрт3 : 0Айнтрахт Б
19.12.2020Германия - Вторая Бундеслига13-й турАйнтрахт Б0 : 3Гройтер Фюрт
24.02.2018Германия - Вторая Бундеслига24-й турГройтер Фюрт2 : 1Айнтрахт Б
20.09.2017Германия - Вторая Бундеслига7-й турАйнтрахт Б3 : 0Гройтер Фюрт
03.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й тур0 : 1Айнтрахт Б
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й турАйнтрахт Б1 : 4
10.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й тур3 : 0Айнтрахт Б
03.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й турАйнтрахт Б2 : 2
26.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й тур1 : 1Айнтрахт Б
03.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й турГройтер Фюрт3 : 2
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й турГройтер Фюрт3 : 2
11.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й тур1 : 1Гройтер Фюрт
04.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й тур1 : 0Гройтер Фюрт
25.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й турГройтер Фюрт0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия13
2
Повышение
Дармштадт 9813
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ13
4 Гройтер Фюрт13
5 Падерборн 0713
6 Шальке-0413
7 Айнтрахт Б13
8 Эльверсберг13
9 Ганновер-9613
10 Пройссен Мюнстер10
11 Динамо Др10
12 Хольштайн10
13 Герта10
14 Нюрнберг10
15 Магдебург10
16
Стыковая зона
Кайзерслаутерн10
17
Зона вылета
Бохум10
18
Зона вылета
Фортуна10

