Атырау - Туран 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 15:00
09 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Туран, которое состоится 09 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Туран
Туркестан
История личных встреч
|10.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|01.07.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|15.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|27.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|11.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|28.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|20.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|28.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|18.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|7 : 0
|12.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|04.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|19
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|18
|40
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|18
|38
|4
|Актобе
|18
|33
|5
|Елимай
|19
|29
|6
|Окжетпес
|19
|29
|7
|Ордабасы
|18
|27
|8
|Женис
|19
|27
|9
|Кызыл-Жар
|19
|19
|10
|Жетысу
|19
|19
|11
|Кайсар
|18
|17
|12
|Улытау
|18
|13
| 13
Зона вылета
|Туран
|19
|11
| 14
Зона вылета
|Атырау
|19
|9