Арка - Погонь 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 17:30
09 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Погонь, которое состоится 09 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арка
Гдыня
Погонь
Щецин
Главные тренеры
|Давид Шварга
История личных встреч
|30.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 1
|29.07.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|2 : 0
|07.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|3 : 3
|02.11.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|2 : 3
|05.05.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 4-й тур
|3 : 2
|16.12.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|1 : 0
|19.08.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|0 : 3
|08.04.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|5 : 1
|21.10.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 3
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|0 : 0
|25.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|18.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|0 : 1
|14.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 6-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|4 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|5 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|3
|6
|5
|Видзев
|3
|6
|6
|Гурник З
|3
|6
|7
|Нецеча
|3
|4
|8
|Погонь
|3
|4
|9
|Легия
|2
|4
|10
|Ракув
|3
|3
|11
|Мотор
|2
|3
|12
|Ягеллония
|2
|3
|13
|Заглембе Л
|3
|2
|14
|Арка
|3
|2
|15
|ГКС Катовице
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Корона
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|3
|-4