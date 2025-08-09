12:00 ()
Арка - Погонь 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 17:30
09 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Арка
Погонь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Погонь, которое состоится 09 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
30.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Арка1 : 1Погонь
29.07.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Погонь2 : 0Арка
07.04.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Погонь3 : 3Арка
02.11.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Арка2 : 3Погонь
05.05.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Погонь3 : 2Арка
16.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Погонь1 : 0Арка
19.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Арка0 : 3Погонь
08.04.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Погонь5 : 1Арка
21.10.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Арка0 : 3Погонь
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 0 : 0Арка
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Арка1 : 1
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 0Арка
18.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 7-й тур 0 : 1Арка
14.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 6-й тур Арка1 : 2
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Погонь
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Погонь4 : 1
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 5 : 1Погонь
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 1Погонь
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Погонь3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк39
2
Квалификация Лиги конференций
Радомяк37
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия37
4
Квалификация Лиги конференций
Лех П36
5 Видзев36
6 Гурник З36
7 Нецеча34
8 Погонь34
9 Легия24
10 Ракув33
11 Мотор23
12 Ягеллония23
13 Заглембе Л32
14 Арка32
15 ГКС Катовице31
16
Зона вылета
Корона31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия3-4

