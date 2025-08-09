12:00 ()
Видзев - Висла Плоцк 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 20:15
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
09 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Видзев
Висла Плоцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Висла Плоцк, которое состоится 09 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
Хорватия Желько Сопич
История личных встреч
13.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Висла Плоцк1 : 1Видзев
27.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Видзев2 : 1Висла Плоцк
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Видзев3 : 0
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 3 : 2Видзев
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Видзев1 : 0
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 1Видзев
19.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Видзев2 : 0
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 2Висла Плоцк
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур 3 : 0Висла Плоцк
21.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Висла Плоцк1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк39
2
Квалификация Лиги конференций
Радомяк37
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия37
4
Квалификация Лиги конференций
Лех П36
5 Видзев36
6 Гурник З36
7 Нецеча34
8 Погонь34
9 Легия24
10 Ракув33
11 Мотор23
12 Ягеллония23
13 Заглембе Л32
14 Арка32
15 ГКС Катовице31
16
Зона вылета
Корона31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия3-4

