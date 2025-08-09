12:00 ()
Свернуть список

Пяст - Лех П 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 20:15
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
09 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Пяст
Лех П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Лех П, которое состоится 09 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Лех П
Познань
История личных встреч
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Лех П1 : 0Пяст
29.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Пяст0 : 0Лех П
10.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур Лех П0 : 1Пяст
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Пяст1 : 2Лех П
12.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Пяст1 : 1Лех П
28.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Лех П1 : 0Пяст
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Пяст1 : 2Лех П
20.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лех П1 : 0Пяст
14.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Лех П0 : 0Пяст
04.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Пяст1 : 4Лех П
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 0Пяст
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Пяст0 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Лех П1 : 0Пяст
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Пяст2 : 0
09.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур 1 : 4Пяст
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Лех П1 : 3
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Лех П2 : 1
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Лех П
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 3 : 4Лех П
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лех П7 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк39
2
Квалификация Лиги конференций
Радомяк37
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия37
4
Квалификация Лиги конференций
Лех П36
5 Видзев36
6 Гурник З36
7 Нецеча34
8 Погонь34
9 Легия24
10 Ракув33
11 Мотор23
12 Ягеллония23
13 Заглембе Л32
14 Арка32
15 ГКС Катовице31
16
Зона вылета
Корона31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия3-4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close