Пяст - Лех П 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 20:15
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
09 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Лех П, которое состоится 09 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пяст
Гливице
Лех П
Познань
История личных встреч
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Польша - Экстракласса
|18-й тур
|0 : 1
|22.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|1 : 1
|28.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|1 : 2
|20.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 4
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 0
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 0
|09.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|1 : 4
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
|30.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|3 : 4
|22.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|7 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|3
|6
|5
|Видзев
|3
|6
|6
|Гурник З
|3
|6
|7
|Нецеча
|3
|4
|8
|Погонь
|3
|4
|9
|Легия
|2
|4
|10
|Ракув
|3
|3
|11
|Мотор
|2
|3
|12
|Ягеллония
|2
|3
|13
|Заглембе Л
|3
|2
|14
|Арка
|3
|2
|15
|ГКС Катовице
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Корона
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|3
|-4