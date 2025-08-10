Ротор - Уфа 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 17:30
10 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Уфа, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|08.06.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 1-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур
|3 : 0
|30.07.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 0
|17.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|3 : 2
|02.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|1 : 1
|04.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|0 : 0
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|3
|9
| 2
Повышение
|Факел
|3
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|3
|7
|5
|Челябинск
|3
|6
|6
|Чайка
|3
|5
|7
|Арсенал Т
|3
|5
|8
|Спартак Кс
|3
|4
|9
|Ротор
|3
|4
|10
|Уфа
|3
|4
|11
|Нефтехимик
|3
|3
|12
|Сокол
|3
|2
|13
|Черноморец
|3
|1
|14
|Родина
|3
|1
|15
|Волга Ул
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|3
|1