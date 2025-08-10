08:28 ()
Суббота 09 августа
Ротор - Уфа 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 17:30
10 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Ротор
Уфа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Уфа, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Уфа
Уфа
Главные тренеры
РоссияДенис Константинович Бояринцев
РоссияОмари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й турРотор0 : 2Уфа
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турУфа2 : 0Ротор
08.06.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 18-й турУфа0 : 0Ротор
03.03.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 1-й турРотор0 : 1Уфа
23.09.2023Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 11-й турУфа3 : 0Ротор
30.07.2023Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 3-й турРотор1 : 1Уфа
12.12.2020Россия - Премьер-Лига18-й турРотор1 : 0Уфа
03.10.2020Россия - Премьер-Лига10-й турУфа0 : 0Ротор
17.11.2013ФНЛ - Первый дивизион24-й турУфа3 : 2Ротор
02.08.2013ФНЛ - Первый дивизион6-й турРотор1 : 1Уфа
04.08.2025Россия — Лига PARI3-й турРотор0 : 0
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур1 : 0Ротор
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур1 : 2Ротор
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й турРотор0 : 2
17.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й тур1 : 0Ротор
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й турУфа1 : 0
27.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур1 : 0Уфа
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й турУфа1 : 1
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й турРотор0 : 2
18.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й тур1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ37
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск37
5 Челябинск36
6 Чайка35
7 Арсенал Т35
8 Спартак Кс34
9 Ротор34
10 Уфа34
11 Нефтехимик33
12 Сокол32
13 Черноморец31
14 Родина31
15 Волга Ул31
16
Зона вылета
Торпедо М31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей31

