Енисей - Урал 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 09:00
10 Августа 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Урал, которое состоится 10 Августа 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Андрей Валерьевич Тихонов
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|4 : 3
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|3 : 2
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 2
|14.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|24.09.2015
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|26.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 1
|16.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 1
|14.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 1
|04.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 0
|04.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|0 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 3
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 3
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|28.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|3 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|4 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|3
|9
| 2
Повышение
|Факел
|3
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|3
|7
|5
|Челябинск
|3
|6
|6
|Чайка
|3
|5
|7
|Арсенал Т
|3
|5
|8
|Спартак Кс
|3
|4
|9
|Ротор
|3
|4
|10
|Уфа
|3
|4
|11
|Нефтехимик
|3
|3
|12
|Сокол
|3
|2
|13
|Черноморец
|3
|1
|14
|Родина
|3
|1
|15
|Волга Ул
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|3
|1