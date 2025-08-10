08:28 ()
Енисей - Урал 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 09:00
10 Августа 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Енисей
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Урал, которое состоится 10 Августа 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
16.11.2024Россия — Мелбет Первая лига19-й турУрал4 : 3Енисей
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турЕнисей3 : 0Урал
07.04.2019Россия - Премьер-Лига22-й турУрал3 : 2Енисей
22.09.2018Россия - Премьер-Лига8-й турЕнисей1 : 2Урал
14.02.2017Кубок ФНЛГруппа B. 2-й турУрал0 : 2Енисей
24.09.2015Кубок России1/16 финалаЕнисей1 : 2Урал
26.10.2012ФНЛ - Первый дивизион18-й турЕнисей0 : 1Урал
16.07.2012ФНЛ - Первый дивизион2-й турУрал1 : 1Енисей
14.10.2011ФНЛ - Первый дивизион33-й турЕнисей1 : 1Урал
04.06.2011ФНЛ - Первый дивизион13-й турУрал0 : 0Енисей
04.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур0 : 0Енисей
27.07.2025Россия — Лига PARI2-й турЕнисей1 : 2
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й турЕнисей0 : 3
03.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 0Енисей
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й тур4 : 3
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й турУрал2 : 1
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турУрал2 : 1
28.07.2025Россия — Лига PARI2-й турУрал3 : 2
25.07.2025Россия — МФЛ16-й тур4 : 1Урал
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур0 : 1Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ37
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск37
5 Челябинск36
6 Чайка35
7 Арсенал Т35
8 Спартак Кс34
9 Ротор34
10 Уфа34
11 Нефтехимик33
12 Сокол32
13 Черноморец31
14 Родина31
15 Волга Ул31
16
Зона вылета
Торпедо М31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей31

Отзывы и комментарии к матчу

