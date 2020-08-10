08:30 ()
Суббота 09 августа
Герта - Карлсруэ 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 13:30
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
10 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Герта
Карлсруэ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Карлсруэ, которое состоится 10 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Герта3 : 1Карлсруэ
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ1 : 3Герта
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Карлсруэ3 : 2Герта
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Герта2 : 2Карлсруэ
23.05.2009 Германия - Бундеслига 34-й тур Карлсруэ4 : 0Герта
13.12.2008 Германия - Бундеслига 17-й тур Герта4 : 0Карлсруэ
03.05.2008 Германия - Бундеслига 31-й тур Герта3 : 1Карлсруэ
23.11.2007 Германия - Бундеслига 14-й тур Карлсруэ2 : 1Герта
01.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 1Герта
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Герта1 : 1
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 0Герта
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Герта1 : 0
25.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Герта1 : 1
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Карлсруэ3 : 2
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Карлсруэ3 : 0
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 2Карлсруэ
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Карлсруэ2 : 2
27.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 2Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Дармштадт 9826
2
Повышение
Падерборн 0724
3
Плей-офф за повышение
Арминия13
4 Карлсруэ13
5 Гройтер Фюрт13
6 Шальке-0413
7 Айнтрахт Б13
8 Эльверсберг13
9 Ганновер-9613
10 Пройссен Мюнстер21
11 Динамо Др10
12 Хольштайн10
13 Герта10
14 Магдебург10
15 Кайзерслаутерн10
16
Стыковая зона
Нюрнберг20
17
Зона вылета
Бохум10
18
Зона вылета
Фортуна10

