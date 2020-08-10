Герта - Карлсруэ 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 13:30
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
10 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Карлсруэ, которое состоится 10 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|29.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|23.05.2009
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|13.12.2008
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|4 : 0
|03.05.2008
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|23.11.2007
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Дармштадт 98
|2
|6
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Арминия
|1
|3
|4
|Карлсруэ
|1
|3
|5
|Гройтер Фюрт
|1
|3
|6
|Шальке-04
|1
|3
|7
|Айнтрахт Б
|1
|3
|8
|Эльверсберг
|1
|3
|9
|Ганновер-96
|1
|3
|10
|Пройссен Мюнстер
|2
|1
|11
|Динамо Др
|1
|0
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Герта
|1
|0
|14
|Магдебург
|1
|0
|15
|Кайзерслаутерн
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Нюрнберг
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Бохум
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|1
|0