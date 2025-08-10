08:31 ()
Бохум - Эльверсберг 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 13:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
10 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Бохум
Эльверсберг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Эльверсберг, которое состоится 10 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
18.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Эльверсберг0 : 1Бохум
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 4 : 1Бохум
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бохум0 : 2
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 2Бохум
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Бохум1 : 4
02.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 0 : 0Бохум
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Эльверсберг1 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Эльверсберг
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Эльверсберг3 : 0
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 3Эльверсберг
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Эльверсберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Дармштадт 9826
2
Повышение
Падерборн 0724
3
Плей-офф за повышение
Арминия13
4 Карлсруэ13
5 Гройтер Фюрт13
6 Шальке-0413
7 Айнтрахт Б13
8 Эльверсберг13
9 Ганновер-9613
10 Пройссен Мюнстер21
11 Динамо Др10
12 Хольштайн10
13 Герта10
14 Магдебург10
15 Кайзерслаутерн10
16
Стыковая зона
Нюрнберг20
17
Зона вылета
Бохум10
18
Зона вылета
Фортуна10

