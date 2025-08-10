Бохум - Эльверсберг 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 13:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
10 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Эльверсберг, которое состоится 10 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Эльверсберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|02.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|26.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Дармштадт 98
|2
|6
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Арминия
|1
|3
|4
|Карлсруэ
|1
|3
|5
|Гройтер Фюрт
|1
|3
|6
|Шальке-04
|1
|3
|7
|Айнтрахт Б
|1
|3
|8
|Эльверсберг
|1
|3
|9
|Ганновер-96
|1
|3
|10
|Пройссен Мюнстер
|2
|1
|11
|Динамо Др
|1
|0
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Герта
|1
|0
|14
|Магдебург
|1
|0
|15
|Кайзерслаутерн
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Нюрнберг
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Бохум
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|1
|0