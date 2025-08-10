08:31 ()
Ягеллония - Краковия 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 17:30
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
10 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Ягеллония
Краковия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Краковия, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ягеллония
Белосток
Краковия
Краков
Польша Адриан Семенец
Словения Лука Элснер
История личных встреч
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Краковия2 : 2Ягеллония
17.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Ягеллония2 : 4Краковия
14.04.2024 Польша - Экстракласса 28-й тур Ягеллония1 : 3Краковия
08.10.2023 Польша - Экстракласса 11-й тур Краковия2 : 4Ягеллония
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Ягеллония1 : 1Краковия
05.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Краковия1 : 0Ягеллония
19.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ягеллония0 : 0Краковия
21.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Краковия2 : 1Ягеллония
09.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Ягеллония2 : 1Краковия
07.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Краковия3 : 1Ягеллония
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Ягеллония
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Ягеллония3 : 1
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Ягеллония3 : 2
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Ягеллония
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Ягеллония0 : 4
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия2 : 2
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Краковия2 : 0
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 4Краковия
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 2Краковия
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Краковия3 : 1
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк39
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия37
3
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
4
Квалификация Лиги конференций
Нецеча47
5 Лех П36
6 Видзев36
7 Гурник З46
8 Легия24
9 Погонь34
10 Корона44
11 Ракув33
12 Мотор23
13 Ягеллония23
14 Заглембе Л32
15 Арка32
16
Зона вылета
ГКС Катовице31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия3-4

