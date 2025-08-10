08:31 ()
Легия - ГКС Катовице 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 20:15
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
10 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Легия
ГКС Катовице

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - ГКС Катовице, которое состоится 10 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Легия
Варшава
ГКС Катовице
Катовице
Румыния Эдуард Йордэнеску
26.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур ГКС Катовице1 : 3Легия
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Легия4 : 1ГКС Катовице
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 1Легия
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Легия0 : 0
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Легия2 : 1
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 0 : 2Легия
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Легия
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 3 : 0ГКС Катовице
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур ГКС Катовице2 : 2
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице0 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3ГКС Катовице
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур ГКС Катовице2 : 2
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк39
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия37
3
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
4
Квалификация Лиги конференций
Нецеча47
5 Лех П36
6 Видзев36
7 Гурник З46
8 Легия24
9 Погонь34
10 Корона44
11 Ракув33
12 Мотор23
13 Ягеллония23
14 Заглембе Л32
15 Арка32
16
Зона вылета
ГКС Катовице31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия3-4

