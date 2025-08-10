Легия - ГКС Катовице 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 20:15
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
10 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - ГКС Катовице, которое состоится 10 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|26.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|1 : 3
|27.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|4 : 1
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|0 : 0
|31.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 2
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 0
|28.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|4
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Нецеча
|4
|7
|5
|Лех П
|3
|6
|6
|Видзев
|3
|6
|7
|Гурник З
|4
|6
|8
|Легия
|2
|4
|9
|Погонь
|3
|4
|10
|Корона
|4
|4
|11
|Ракув
|3
|3
|12
|Мотор
|2
|3
|13
|Ягеллония
|2
|3
|14
|Заглембе Л
|3
|2
|15
|Арка
|3
|2
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|3
|-4