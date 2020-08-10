Карпаты - Шахтёр 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 17:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
10 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Шахтёр, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карпаты
Львов
Шахтёр
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|11.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 13-й тур
|0 : 3
|04.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|3 : 0
|10.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|5 : 0
|28.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|1 : 6
|04.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 22-й тур
|0 : 3
|01.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|2 : 0
|19.11.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 15-й тур
|2 : 1
|12.08.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|2 : 3
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|31.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 4
|17.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|2
|6
| 2
Лига конференций
|Рух В
|2
|3
| 3
Лига конференций
|Кудровка
|1
|3
|4
|Полесье
|1
|3
|5
|Колос
|1
|3
|6
|Шахтёр
|1
|3
|7
|Полтава
|2
|3
|8
|ЛНЗ Черкассы
|1
|1
|9
|Металлист 1925
|1
|1
|10
|Оболонь-Бровар
|1
|1
|11
|Заря
|1
|1
|12
|Кривбасс
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Карпаты
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Верес
|2
|0