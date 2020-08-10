08:31 ()
Карпаты - Шахтёр 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 17:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
10 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Карпаты
Шахтёр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Шахтёр, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Шахтёр
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур Карпаты0 : 0Шахтёр
14.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Шахтёр5 : 2Карпаты
02.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 13-й тур Карпаты0 : 3Шахтёр
04.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Шахтёр3 : 0Карпаты
10.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Шахтёр5 : 0Карпаты
28.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Карпаты1 : 6Шахтёр
04.03.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 22-й тур Карпаты0 : 3Шахтёр
01.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 11-й тур Шахтёр2 : 0Карпаты
19.11.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 15-й тур Шахтёр2 : 1Карпаты
12.08.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Карпаты2 : 3Шахтёр
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Карпаты0 : 2
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Карпаты1 : 3
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Карпаты
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Карпаты2 : 1
26.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Карпаты
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Шахтёр
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Шахтёр
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Шахтёр2 : 0
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 4Шахтёр
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К26
2
Лига конференций
Рух В23
3
Лига конференций
Кудровка13
4 Полесье13
5 Колос13
6 Шахтёр13
7 Полтава23
8 ЛНЗ Черкассы11
9 Металлист 192511
10 Оболонь-Бровар11
11 Заря11
12 Кривбасс10
13
Стыковая зона
Эпицентр10
14
Стыковая зона
Александрия10
15
Зона вылета
Карпаты10
16
Зона вылета
Верес20

